Arturo Chumbe reveló picantes DETALLES de su BESO con Fabio Agostini: "¡Qué gran español!"

En conversación con Exitosa, Arturo Chumbe contó detalles del sorpresivo beso que tuvo con Fabio Agostini. El coreógrafo peruano no se guardó nada, y reveló cómo se dio esta experiencia junto al modelo español, mientras ambos coincidieron en un programa reality de la televisión chilena.

Durante el programa Contra el Tráfico, el conductor Ricardo Rondón se refirió al paso de Chumbe en programas de competencia internacional. Por tal motivo, Arturo se animó a dar alcances de su más reciente inmersión en el formato 'Palabra de honor', donde además conoció de cerca al controvertido ex participante de 'Esto Es Guerra'.

Este programa se graba acá en Perú. Hay bastantes personajes argentinos, de España, México, de Perú también. Y uno de los participantes es Fabio Agostini, que es muy divertido. Yo no lo había gozado. Me he cruzado con él, pero nunca habíamos trabajado directamente juntos , coreografiándolo. Es la primera vez, y me cayó súper bien.