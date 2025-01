Ricky Trevitazzo se sincera sobre su distanciamiento con Luigui Carbajal: "Lo extraño, me duele"

24/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En diálogo con Exitosa, Ricky Trevitazzo se pronunció respecto al distanciamiento que mantiene con Luigui Carbajal. El cantante de 'Skándalo' aseguró que, pese a los problemas por los que atraviesa su amistad, aún siente cariño por el comediante, y que también lo extraña mucho por estas circunstancias.

Ricky Trevitazzo revela detalles de su distanciamiento con Luigui

Durante el programa Contra el Tráfico, el conductor Ricardo Rondón abordó ampliamente este controvertido asunto. En un inicio, Trevitazzo confesó que, tras revelar presuntas irregularidades en cuanto a dinero, ambos no han vuelto a dirigirse la palabra. Pese a ello, destacó que, desde hace algunos años, su amistad se fortaleció al punto en que formaron una hermandad mutua.

"No nos hemos amistado, hay un distanciamiento. Hay cosas fuertes que se han dicho, yo no las he dicho. Luiggi y yo hemos pasado por cosas muy difíciles, en el cual, nuestro lazo amical se fortaleció tanto que ya no éramos amigos, éramos hermanos (...) Pasaron ciertas cosas que creo que se fue deteriorando mi amistad con él. No quedamos bien", mencionó en un inicio.

Por ello, subrayó que, a raíz de este inconveniente, las redes sociales lo han atacado mucho, y que lo han señalado como una persona falsa. Frente a esto, Ricky aseguró que él siempre se ha portado de la mejor manera con Carbajal, y que nunca actuó con falsedad ni con mentiras. Incluso, recordó la vez en que tuvo un altercado con el productor de 'Skándalo', Roly Ortiz, donde fue Luigui quien lo motivó a dialogar.

"Tuve una comunicación con Roly y le expliqué que nunca quise agarrarme su nombre (de la agrupación). Me pidió disculpas por lo que había hablado. Fue en la casa de Luis, pero quedé medio resentido. Luiggi me insistía que me amiste con Roly. 'Por ti lo voy a hacer', le dije a Luigui"

Ricky confesó que extraña a Luigui Carbajal

En otro momento de la entrevista, indicó que confiaba plenamente en Luigui, por lo que no consideró necesario pedirle que rinda cuentas. Por tal motivo, destacó que no le ha reclamado nada en lo absoluto, y que, si bien no volvería a trabajar con él, aún lo extraña por el lazo amical que los une.

"Nunca lo he llamado para reclamarle nada. Hasta el día de hoy lo extraño, me duele (...) Las últimas palabras que le dije es 'tu vas a ser mi hermano', pero ya no confío en él respecto al trabajo", aseveró.

Por último, aseguró que 'Skándalo' podría no continuar tras este impase. No obstante, Ricky Trevitazzo indicó que su carrera como solista aún sigue en pie, y que espera poder limar asperezas con Luigui Carbajal en un futuro.