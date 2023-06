Liam Payne, exintegrante de One Direction, anuncia esperado concierto en Perú: ¿Cuándo será?

20/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El carismático exintegrante de la aclamada boy band One Direction, Liam Payne, está listo para hacer su debut como solista en Lima, Perú. El talentoso cantante británico llegará a la capital peruana el 1 de septiembre para ofrecer un esperado concierto en la Explanada del Monumental. Este evento forma parte de su tour latinoamericano, tras haber cautivado a multitudes en Europa con su destacada presencia en el escenario.

Mientras continúa trabajando en la producción de su nuevo álbum, que seguirá la línea de su exitoso LP1, Liam Payne se encuentra emocionado por regresar a los escenarios y brindar a sus fans una experiencia musical inolvidable. En una reciente aparición con un nuevo look, expresó su entusiasmo y gratitud hacia el apoyo recibido por parte de sus seguidores:

"Me siento increíble, me siento muy bien, el apoyo de los fanáticos ha sido muy bueno, así que estoy feliz. Estoy muy emocionado de volver al camino y definitivamente vamos con una gira, y ando produciendo un nuevo disco para variar".

Este es el posible setlist

El concierto de Liam Payne promete ser un espectáculo enérgico y carismático. Junto a su talentosa banda, interpretará un emocionante setlist compuesto por sus mejores éxitos, incluyendo temas como "Midnight", "Polaroid", "Drag Me Down", "For You", "Stack It Up", "Get Low", "Strip That Down", "Familiar", "Bedroom Floor" y "Little Things", entre otros.

Las entradas para el concierto de Liam Payne estarán disponibles en pre-venta exclusiva para clientes de tarjetas Interbank los días 21 y 22 de junio a través de la plataforma digital de Teleticket. Los fans peruanos están ansiosos por asegurar su lugar en este imperdible evento que promete una noche llena de música, energía y la inconfundible voz de Liam Payne, quien no dejará indiferente a nadie con su impecable actuación sobre el escenario.

¿Quién es Liam Payne?

El reconocido cantautor y guitarrista británico, Liam Payne, se hizo conocido como solista con su exitoso sencillo "Strip That Down", el cual vendió más de 11.5 millones de copias en todo el mundo. Desde entonces, ha seguido cosechando éxitos con otros sencillos destacados como "Familiar" en colaboración con J Balvin y el popular tema "Polaroid".

Además, el talentoso artista ha dejado su huella en el ámbito cinematográfico al contribuir con bandas sonoras de películas, como "For You" junto a Rita Ora para la película "Cincuenta sombras liberadas" y "Sunshine" para el filme "Ron's Gone Wrong".

No solo se limita a la música, Liam Payne también ha incursionado en el mundo digital con su propio podcast llamado "FIFA Play On", demostrando su pasión por el fútbol. De hecho, participó en el evento benéfico Soccer Aid como capitán del equipo inglés en apoyo a Unicef. Con varios discos de platino en su haber,

Con una impresionante cifra de más de 23 millones de sencillos y más de 3 millones de álbumes vendidos a nivel mundial, Liam Payne se prepara para deslumbrar a Perú con un concierto inolvidable donde mostrará todo su talento.