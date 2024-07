¿Lo choteó? Pamela Franco y Cueva habrían terminado su relación, según Janet: "Se fue al archivo"

17/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Janet Barboza vuelve a remecer la farándula nacional tras dar detalles del presunto romance entre Pamela Franco y el futbolista Christian Cueva. Según la conductora de televisión su aparente relación habría terminado antes de ser oficializada.

¿Qué dijo Janet sobre la pareja?

En la última edición del programa 'América Hoy', donde la popular 'Rulitos' es conductora, decidió revelar que tiene información exclusiva de que era cierto que el exjugador de Alianza Lima estaba junto a la cantante de cumbia en la casa del dueño de 'Mi Barrunto' para ponerse de acuerdo sobre la oficialización de su idilio.

Sin embargo, algo los habría motivado a pensar bien las cosas y dar punto final a su historia de amor antes de anunciarlo públicamente.

"Nos quedamos en que Pamela Franco iba a ser casi oficializada. Es más, el dueño de Mi Barrunto confirmó que estuvieron juntos en su casa. Es decir, ya salía el comunicado de oficialización, pero se fue a archivos", señaló Janet dejando a todos los seguidores de ambos personajes completamente desconcertados.

¿Cueva terminó con Pamela Franco?

Pero no todo quedó ahí, ya que tras lanzar tremenda revelación en la televisión, Janet resaltó que tiene esas sospechas del término del romance de Cueva con Pamela Franco por las indirectas que lanzó en las últimas horas en sus redes sociales.

"¿Saben por qué se fue al archivo? Pamela Franco está en España, Europa, y Pamela López con su aún esposo, Cueva, están en Trujillo. Entonces, Pamela Franco utiliza TikTok y le dedica unas cosas a Cueva. Esto me hace oler a que ya terminaron", indicó la popular 'Rulitos'.

A pesar de que no se dieron más detalles de los motivos exactos de la supuesta ruptura, se especula que podría ser porque Cuevita se encuentra en el norte del país en una de las presentaciones de la cantante de cumbia Marisol y dejaría entrever una posible reconciliación con su aún esposa Pamela López, ya que también está en la misma región en compañía de su hija mayor.

Indirectas de Pamela Franco

En esa misma línea, Pamela Franco se encuentra en Europa, pero no desaprovecha el tiempo para mantenerse activa en sus redes sociales como TikTok y usar audios para insinuar supuestas indirectas a Christian Cueva.

"Es que yo sigo siendo imborrable, inolvidable e irremplazable. Copia y pega", "Cuídala, que ella no es la mujer que necesita un hombre. Ella es la mujer que un hombre necesita", "Y si no me valoras en mi presencia , te voy a regalar mi ausencia, porque a los que juegan a perderte, déjalos ganar", son algunos de los textos que usa la artista nacional dejando impactado a más de uno de sus seguidores.

Es así como nuevamente Pamela Franco y Christian Cueva vuelven a ser el centro de atención tras la revelación de Janet Barboza de que la "pareja" habría finalizado su aparente relación antes de oficializarlo.