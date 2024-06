Trabajadora da de comer a un abuelito en la calle y usuarios reaccionan: "Aún tengo fe en la humanidad"

03/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un conmovedor e inspirador caso, como el compartido en TikTok, donde una mujer trabajadora fue captada dando de comer a un abuelito que sale a las calles para ganar un dinero con qué poder sobrevivir.

Muchas personas, a pesar de su avanzada edad, se ven obligadas a salir a encontrar algún trabajo que les permita llevar el 'pan del día a día' y ayudar a solventar los gastos de su hogar, sin importar los obstáculos o el abrumador sol que azote en su localidad.

Acto solidario

En el material audiovisual, de solo cuatro minutos y 29 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una cámara capta cómo la trabajadora de una tortillería se percata de la presencia de un hombre de avanzada edad, quien llevaba algunos productos que al parecer ofrecía a la venta para tener un ingreso extra, en plena calle.

La mujer no dudó en llamarlo y pedirle que se acerque a su local para luego darle un bocadillo, pero lo que sorprendió a todos es que su acto solidario no quedó ahí, ya que lo invitó a tomar asiento y la sorprendió al darle un plato de comida contundente, para llevar y para que no pase hambre durante el día.

"Híjole, pues muchísimas gracias. Créeme que soy afortunado porque créeme que esta es una bendición. (...) Diosito se lo va a pagar mucho. Va a tener muchas cosas adelante", se escucha decir al hombre conmovido, con el gesto desinteresado hacia él.

Ejemplo a seguir

Esta escena no sería la única que llamó la atención de los internautas, ya que en anteriores videos se puede observar la misma acción, distintas personas de edad, que se ven obligadas a buscar un ingreso con qué ayudar a sus familiares.

"Ellos (los abuelos) son los protagonistas de las historias más hermosas, los guardianes de secretos y sueños, los maestros de la sabiduría que se transmite de generación en generación, por eso hoy y siempre que pueda los abrazaré muy fuerte. Así agradezco la vida de mi mamita y abuelita de mi hijo", se lee en la descripción del clip que logró cientos de interacciones.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el gesto solidario de la mujer y aseguraron que con ello demuestra que aún "tienen fe en la humanidad".

"Dios le dé más que le lleguen demasiados clientes", "ojalá halla más personas así, con esa actitud", "los mejores deseos a las personas que obran bien", "no solo es la acción, sino la actitud tan amable y bonita con la que le habló", "fe en la humanidad", "ejemplo a seguir", "su buena vibra inspira ayudar", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una mujer trabajadora de una tortillería en México no dudó en ayudar a un abuelito que trabaja en las calles dándole de comer.