¡Los chotea! Lucho Cáceres descarta participar en 'El Gran Chef Famosos': "No me gusta fingir"

25/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

'El Gran Chef Famosos' se ha convertido en uno de los mejores programas televisivos, y desde que llegó a las pantallas, en mayo del 2023, se robó el cariño de todo el público. Por este reality de cocina han desfilado diferentes personalidades del mundo del espectáculo, sin embargo, hay una figura que, hasta el momento, no lo hemos visto participar en esta competencia: Lucho Cáceres.

A pesar del gran éxito que ha logrado este programa, el actor peruano ha descartado concursar en este espacio; por ello, en una entrevista con el 'Flaco' Granda, explicó la razón por la cual no se animaría a ser parte del elenco.

Lucho Cáceres asegura que no estaría en 'El Gran Chef Famosos'

Como muchos saben, Lucho Cáceres se ha caracterizado por su temperamento polémico y frontal que hemos visto muchas veces; por esta razón, el actor no dudó en compartir los motivos que lo desaniman a ser parte de 'El Gran Chef Famosos'.

Lo interesante de este programa de cocina, es que al público le ha permitido conocer la otra cara de los artistas, es decir, ver su lado más humano. Los hemos visto desbordar de alegría, apoyarse unos a otros, etc. Esta es una de las razones, por las que el actor asegura que no podría participar en este espacio.

"Ahí (en "El gran chef famosos") es de lunes a viernes son horas. ¿Y si ese día no tengo ganas de sonreír? Yo no voy a estar con una cara... no pues, no es así. No vas a ir a una reunión para estar ahí a un lado todo aburrido", dijo durante la entrevista.

Asimismo, mencionó que podría sentirse incómodo si hay algún participante que se sea de su agrado.

"¿Y si me toca con alguien que no me vacila? Tengo que fingir que me cae chévere. Todos se abrazan, se caen bien, se mandan fuerzas. Tendría que fingir y no. Si tengo que fingir le doy vida a un personaje", explicó.

Admira el programa

Ello solo reafirma la postura que tuvo hace unos meses atrás, donde también descartó tajantemente su participación en 'El Gran Chef Famosos'. Sin embargo, aseguró que le gusta el programa y reconoció el éxito de este formato.

"Me gusta el programa, me parece de lo mejor que hay ahorita, pero no me veo ahí, porque tienes que tener una disposición para estar ahí. En primer lugar; estar alegre y divertido y ¿qué pasa si en ese momento no quiero estar alegre y divertido?, no es como sentarme a conversar contigo", explicó en una entrevista para el canal de YouTube "Cinesmero.

En ese sentido, Lucho Cáceres descartó tajantemente participar en el exitoso programa 'El Gran Chef Famoso', pero resaltó que es el mejor espacio que hay, hoy en día, en la televisión peruana.