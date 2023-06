Melissa Klug: Samahara Lobatón revela la razón por la que no felicitó a su madre al saber de su embarazo

La hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, Samahara reveló en un reportaje para América Espectáculos la razón por la que no llegó a felicitar a su madre tras saber de su embarazo. En ese sentido, apuntó que todo se debió a un malentendido generado en las redes por su accionar, pero que no tiene nada que ver con un resentimiento hacia su mamá.

La expareja de 'Youna' no dudó en explicar para las cámaras de un programa del mediodía de América Televisión que fue "un malentendido" el no haber saludado a su mamá cuando sus hermanas y personalidades de la farándula peruana lo habían hecho al enterarse de la gestación de "La Blanca de Chucuito".

"Yo juré que era un post de esos que se comparten y todos me dicen: 'ay no has saludado a tu mamá, solo a Jesús', pero yo pensé que era compartido", aseveró para AE.

Con estas declaraciones desterró la idea que pueda existir alguna rencilla o resentimiento contra su progenitora. Cabe recordar que Samahara reaccionó con caritas de amor como respuesta al post de Instagram del volante de Sport Boys.

Asimismo, manifestó que su hija y ella se encuentran muy felices por la noticia, ya que esperan con ansias el nacimiento del integrante de la familia Barco Klug.

Tras las revelaciones de su expareja 'Youna' de haber sufrido deslealtad de su parte, Samahara arremetió contra lo dicho por él en el programa de Magaly Medina diciendo que "no hay nadie que se haya entrometido en su relación".

De esta manera, descartó que la infidelidad sea el motivo del distanciamiento entre ambos, padres de una niña fruto de su romance de casi tres años.

"Quiero dejar en claro que no he conocido a nadie, no estoy con nadie. En mi relación no ha habido ningún tipo de infidelidad y ambos lo tenemos claro", manifestó para América Espectáculos.