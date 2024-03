Madonna regaña a fanático sin saber que usaba silla de ruedas: "¿Qué haces allí sentado?"

11/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante uno de los conciertos que Madonna viene ofreciendo en Estados Unidos, se vio envuelta en un bochornoso incidente tras reclamarle a un fanático por estar sentado. Sin embargo, la 'Chica material' no imaginaba que el joven usaba una silla de ruedas para movilizarse debido a una limitación física.

El hecho ocurrió cuando la intérprete de la 'Like a Virgin' estaba en medio de uno de sus conciertos y al percatarse que uno de sus fanáticos no se ponía de pie para corear sus canciones, no dudó en increparlo frente a todo el público.

"¿Qué haces ahí sentado?", reclamó la artista invisible incómoda. Ante ello, los asistentes le informaron que el joven tenía una limitación física, por lo que estaba en una silla de ruedas y no podía ponerse de pie

Al percatarse que había cometido un error, la artista no tuvo otra opción que disculparse. "Oh, vale. Políticamente incorrecto. Lo siento... me alegro de que estés aquí", expresó para luego seguir cantando.

Madonna se enoja en un concierto y le reclama a un fan por estar sentado, y luego se da cuenta que el muchacho está en silla de ruedas 🙊👀 pic.twitter.com/8fhFdqY2x2 — Ricky Klehr (@RickyKlehr) March 9, 2024

Ya lo había hecho antes

Hace un tiempo, la actriz Lucía Méndez reveló que Madonna también le reclamó por estar sentada en uno de sus shows. En aquella oportunidad, señaló que tenía una lesión en la rodilla y que amenazó a la artista internacional con llamar a su abogado por haberla increpado.

Esta anécdota recibió bastantes críticas en redes sociales por usuarios que no confiaban en el testimonio de la mexicana; no obstante, tras la difusión del video de Los Ángeles, muchos internautas se disculparon con ella por no creer en su versión.

Madonna se cae en concierto

El 18 de febrero, en el Climate Pledge Arena de Seattle, California, Madonna ofreció un impresionante espectáculo durante su gira The Celebration Tour, deleitando a más de 18,300 personas con sus icónicos éxitos. Sin embargo, el evento se vio empañado por una aparatosa caída.

Durante la canción de una de sus canciones más emblemáticas, la cantante estaba sentada en una silla cuando uno de sus bailarines comenzó a arrastrarla. En un giro inesperado, el chico tropezó, provocando que tanto él como la intérprete cayeran al suelo del escenario.

Por suerte, el accidente no resultó en lesiones graves para Madonna, quien se reincorporó rápidamente con determinación y profesionalismo para retomar el espectáculo sin mayores contratiempos.

Es así que, Madonna sigue dando que hablar durante su gira por Estados Unidos, siendo el último incidente el reclamo a un fanático que estaba en silla de ruedas.