Magaly advierte a Ana Paula Consorte sobre Paolo Guerrero: "El real poder lo tiene Doña Peta"

22/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paolo Guerrero finalmente llegó a un acuerdo con el Club Deportivo Universidad César Vallejo (UCV) y jugará todo el 2024 en Trujillo; esto no le habría gustado mucho a Ana Paula Consorte, quien lanzó fuertes mensajes en redes sociales. Sin embargo, Magaly aconsejó a la brasileña que no se confié porque el 'poder' sobre Paolo es su madre Doña Peta.

La conductora de espectáculos se tomó unos minutos para comentar la travesía que Paolo Guerrero vivió durante estas semanas para aceptar trabajar con el equipo que dirige Roberto Mosquera, pero también se animó a dar su opinión sobre las recientes publicaciones de Ana Paula consorte en su cuenta de Instagram.

Magaly aconseja a Ana Paula Consorte

La madre de los dos últimos hijos de Paolo Guerrero realizó varios posteos la tarde de ayer después que el futbolista acepte trabajar con la UCV, lo cual para Magaly no es algo sorprendente, dado el hecho que Ana Paula parece no estar contenta con la decisión de Paolo de vivir en Perú y no en Río de Janeiro.

"Lo que nadie le dijo a Ana Paula Consorte es que el real poder no lo tiene ella en su relación. Creo que todo el Perú lo conoce, es que el real poder detrás de Paolo, es su madre. Es cierto que cuando un hombre madura, se casa, forma una familia, no va corriendo con su mamá", comentó la periodista.

"En una pareja, las decisiones se toman en la nueva familia, que viene a ser con la persona con la que tú convives e iniciaste una nueva vida", agregó.

En esa misma línea, Magaly indicó que al parecer el 'Depredador' no habría tomado en cuenta los deseos de Ana Paula Consorte antes de tomar decisión y eso la tiene muy descontenta.

"Entonces, es con tu pareja con quien tú consultas las cosas, porque no solo es tu pareja, es tu amigo y confidente. Ella se ha sentido, creo yo, dejada de lado porque su opinión no contó", agregó.

Los extraños mensajes de Ana Paula

La modelo generó controversia entre sus seguidores al publicar dos fotografías en su perfil oficial de Instagram que captaron la atención de muchos. En una de sus historias de esta red social, compartió una imagen de sí misma utilizando un filtro de payaso, añadiendo un comentario curioso.

"¿Hay otras personas en esta historia que también se sienten así? ¿O solo la brasilera de aquí?", señala su mensaje.

