Magaly Medina arremete contra Paolo Guerrero por aceptar jugar con UCV: "Berrinchudo y pataletudo"

Paolo Guerrero aceptó respetar el contrato y jugar en el club Universidad César Vallejo (UCV), por lo cual, la conductora de televisión, Magaly Medina, no dudó en opinar sobre el tema y criticar al futbolista por todo el escándalo que armó por varias semanas tras verse reacio de volar a Trujillo.

Fiel a su estilo, la conductora de 'Magaly TV: La Firme' criticó rotundamente al 'Depredador' y le recriminó por la demora que hubo para definir su futuro futbolístico, entre horas y encuentros, hasta inclusive criticó la presencia de doña Peta en las distintas negociaciones que mantuvo con el presidente del club deportivo.

"A mí me parece que finalmente lo que pasó en las últimas horas, lo que han dicho es que los Acuña tuvieron que acudir a la casa de Peta para convencerla a ella porque el hijo no daba su brazo a torcer mientras no convencieran a la madre", expresó la popular 'Urraca', en la última edición de su programa.