Magaly no cree en el perdón de 'Cuto' a Charlene: "Es de la boca para afuera"

No se quedó callada. Magaly Medina decidió responderle a 'Cuto' Guadalupe, después que el exdefensa de Universitario de Deportes diera una conferencia de prensa en su restaurante hoy en la mañana. La urraca conversó con un medio local, y habló sobre varios temas, pero uno que especialmente llamó la atención, es cuando dijo que no cree en el perdón que de Cuto a su pareja, Charlene.

Como se recuerda, hoy en la mañana 'Cuto' Guadalupe dijo en su conferencia de prensa que había decidido otorgarle el perdón a su esposa, pero que de todas formas se separaría de ella. Ante ellos, la 'urraca' dijo que no cree que sus declaraciones sean del todo sinceras y que sintió que todo lo dijo "de la boca para afuera".

"Ese perdón público, que aparentemente es muy maduro de su parte, yo no se lo creo. Eso es solamente para el público. Yo creo que en privado, pobre mujer, le quitará hasta el último sol. Pero allá ellos, es su vida privada", expresó.

Según Magaly, Cuto no es consecuente con lo que dice, pues por un lado comenta que perdonará a su esposa y se muestra comprensivo con ella; por otro lado, anunciara que la demandará por temas del pasado.

"Si tú tienes esa mentalidad, esa paciencia, esa madurez aparente, dices 'es la madre de mis hijos, no la hagan puré', pero dices 'la voy a demandar a esa mujer, pagará con creces las lágrimas de mi madre'. Esa es la doble moral de todos ellos. O sea, mata al mensajero. Por eso no es tan creíble para mí 'yo la perdono', es pura apariencia. Dirigir su furia, su rabia y sus cachos contra mí no es aconsejable", agregó.