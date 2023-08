Magaly felicita a 'Robotina' por dejar a 'Miguelito' tras agresión: "A la primera señal le dijiste chau"

03/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de haber finalizado su relación con el tiktoker 'Miguelito', Karelys Molina mejor conocida como 'Robotina' acudió al set de Magaly Medina para hablar de lo sucedido.

No la quería soltar

En la última edición de 'Magaly TV, La Firme', 'Robotina' indicó que terminó su breve romance con Miguel Ávalos debido a una agresión.

"No me dejaba ir, no esperé para nada esa reacción, yo lo veía tranquilo, no sé qué le pasó, quizá le chocó un poco el alcohol. Tiró la lata, sus lentes también, no quería llegar a más, por más que lo quiera, tenía que ponerme a mí misma primero", dijo 'Robotina' durante su entrevista.

Si bien precisó que no la golpeó, dio a conocer que el tiktoker intentó retenerla de una manera violenta debido a que no la quería soltar.

"Me agarró y no me quería soltar", agregó la artista mientras conversaba con la 'Urraca'.

'Urraca' la felicita

La periodista de espectáculos felicitó la actitud con la que Karelys Molina tomó la decisión de dejar a 'Miguelito Perú', luego de que la agrediera. Asimismo, le recordó que anteriormente ha recibido casos de otras víctimas donde terminan defendiendo a su agresor.

"'Robotina' me sorprendes es que he tenido acá mujeres mayores que tú, que ya golpeadas, totalmente maltratadas, con la estima en el suelo, totalmente infravaloradas, sin quererse nada, tratar de disculpar la actitud de un hombre golpeador. Sin embargo, tú a la primera que vio una señal de agresividad en su pareja le dijo chau, discúlpame, adiós, no te veo más", señaló Medina.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Karelys Molina narró que había pactado una conversación junto a Miguelito porque sabían que su relación no se encontraba en los mejores momentos términos.

Por ello, acordaron conversar luego de que la comediante terminara sus funciones en el circo de Alfredo Benavides. Sin embargo, al encontrarse con el tiktoker se dio cuenta que él estaba bajo los efectos del alcohol.

La situación fue notablemente incómoda para Robotina, al esperar mantener una conversación seria con su pareja y encontrarlo en tal estado. Así, la fémina relató que esta habría sido la "gota que derramó el vaso".

"Yo estaba llegando del circo y él me estaba esperando ahí para hablar, él estaba tomado un poquito y le empecé a reclamar porque supuestamente íbamos a conversar luego y te pusiste a tomar. Ahí empezamos a discutir y estaba en negación total de que yo me fuera", precisó.

Debido a esta situación, Magaly Medina optó por felicitar a 'Robotina', quien al primer intento de agresión por parte del tiktoker 'Miguelito Perú' decidió ponerle punto final a su breve relación sentimental.