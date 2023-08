"Estaba tomado", Robotina revela que sufrió agresión de parte del tiktoker Miguelito

La popular comediante, Robotina, reveló que su separación del tiktoker Miguelito se habría dado producto de una agresión por parte su expareja.

En el última edición del programa de espectáculos "Magaly Tv: La Firme", la figura pública decidió no quedarse callada y contó su parte de la historia. Y es que hace unos días el influencer dio a conocer al público que su vínculo sentimental había terminado, pero no quiso explicar las razones.

Karelys Molina, nombre real de 'Robotina', narró que habían pactado una conversación junto a Miguelito porque sabían que su relación no se encontraba en los mejores momentos términos.

Por ello, acordaron conversar luego de que la comediante terminara sus funciones en el circo de Alfredo Benavides. Sin embargo, al encontrarse con el tiktoker se dio cuenta que él estaba bajo los efectos del alcohol.

La situación fue notablemente incómoda para Robotina, al esperar mantener una conversación seria con su pareja y encontrarlo en tal estado. Así, la fémina relató que esta habría sido la "gota que derramó el vaso" y la hizo terminar su relación en ese instante.

Miguelito habría reaccionado mal ante la respuesta de Robotina y se mostró agresivo. La comediante narró que él tiro una lata que tenía en la mano y los lentes que llevaba puesto.

Incluso, mencionó que presuntamente se habría suscitado un jaloneo. Por ello, ella decidió ponerle fin a la relación.

"Yo estaba llegando del circo y él me estaba esperando ahí para hablar, él estaba tomado un poquito y le empecé a reclamar porque supuestamente íbamos a conversar luego y te pusiste a tomar. Ahí empezamos a discutir y estaba en negación total de que yo me fuera, él quería hablar conmigo y no dejaba irme. Te juro que no esperé esa reacción de él (...)", declaró para las cámaras del espacio televisivo.