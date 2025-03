Magaly fulmina a Tilsa por hablar con Pamela López de hombres infieles: "Tú fuiste la amante, descaro total"

Magaly Medina no soportó ver a Tilsa Lozano entrevistando a Pamela López, luego de que ella también haya sido protagonista de un escándalo de infidelidad en el pasado cuando se jactaba de su relación clandestina con Juan Manuel Vargas.

Durante una de las más recientes ediciones de 'Magaly TV, La Firme', la conductora no pudo evitar criticar a Tilsa Lozano por entrevistar a Pamela López, luego que confesara haber sufrido más de un episodio de infidelidad por responsabilidad de Christian Cueva.

Y es que la popular 'Tilín' le cuestionó a la animadora de eventos sobre cómo se sintió al ver a Pamela Franco con la camiseta de 'Aladino', mientras que aún eran pareja. Esto inmediatamente generó la furia de la 'Urraca', quien no tuvo problemas en despotricar contra la modelo de 42 años.

Enseguida, recalcó que la 'exconejita' de Playboy era la menos indicada para referirse a temas de infidelidades y peor aún dar consejos a aquellas esposas que fueron víctimas de este tipo de situaciones: "Era la amante detestable, que dejaba huella, la que quería que la esposa de Vargas se de cuenta que estaba con ella (...) Se tomaba fotos en la casa, en la sala, con el número (...) Es un descaro total", agregó.

En una reciente entrevista con 'La Linares', Juan Manuel Vargas confesó sentirse arrepentido de las decisiones que tomó en un pasado y que sobre todo causaron sufrimiento en las personas que más quiere en la vida.

"Me arrepiento, porque es parte de la culpa de uno mismo, de hacerle daño a otras personas, porque ver esas cosas, ver gente sufrir y llorar de esas cosas sí me arrepiento y de las decisiones que tomé, pero si hay un arrepentimiento no me gusta decirlo, pero sí hay por el daño que pude causar", reveló.