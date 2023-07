Magaly hace recomendación a Jefferson Farfán: "Debería contratar al mejor podólogo de Lima"

07/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina y Jefferson Farfán llevan una batalla pública desde hace varios años, por lo que ahora que el exfutbolista está en el ojo de la tormenta por tener un problema de hongos en las uñas, la conductora no dudó en arremter contra él y recomendarle que visite un podólogo para tratar esa afección.

¿Qué dijo Magaly respecto a Farfán?

La conductora del programa de espectáculos de ATV brindó una entrevista a un conocido medió de comunicación, donde trató los temas legales que tiene con la 'Foquita', pero también fue consultada sobre la foto viral del exjugador de Alianza Lima.

El periodista le dijo: "En las redes han comentado sobre la publicación que hizo y también hablaron de sus uñas", a lo que Magaly fue muy contundente en su respuesta.

"En vez de estar pagándole al abogado tanta plata para enjuiciarme debería preocuparse en contratar a la mejor podóloga o podólogo de Lima y arreglarse esas uñas y curarse los hongos", empezó diciendo la popular 'urraca'.

Además, hizo hincapié sobre los costoso accesorios que el expelotero peruano usa para lucir en sus redes sociales.

"Qué feo que tenga un reloj de 80 o 100,000 dólares en la muñeca con unas uñas que denotan una antihigiene total. ¿Ahora también me va a demandar por decirle que eso denota una suciedad terrible?", agregó a Trome.

Por otro lado, la periodista citó al también exfutbolista Abel Lobatón, quien alguna vez expresó que todos los futbolistas tienen hongos.

"Es pésimo para la imagen de cualquier persona y no me va a decir que, como dice Abel Lobatón que el 90% de los futbolistas tienen hongos, sí, claro en los pies y eso es suciedad, descuido porque si tienes hongos te vas a un médico para que te los cure", puntualizó.

Farfán es criticado en redes sociales por sus uñas

Los usuarios de redes sociales no tardaron en expresar su sorpresa y descontento con respecto a la condición de la uña de Jefferson Farfán.

Las críticas no se hicieron esperar, con comentarios como "Mucho Rolex, mucho Louis Vuitton... ¿y la uña para cuándo? ¡No quiero ni imaginarme por dónde estuvo ese dedo!", "Con tantos avances en tratamientos láser, ¿por qué no se cura?", "Qué asco", "Eso habla mucho de la higiene", "Una buena crema necesita", "Debería pagar y arreglar eso", "No descuides tu salud, lo material se va...".

Las reacciones reflejan el descontento de algunos usuarios en redes sociales ante la aparente falta de atención hacia su salud en contraste con su enfoque en las posesiones materiales.

Es así que, Jefferson Farfán fue duramente criticada en redes sociales, pero también por personajes como Magaly, quien le recomendó que busque un podólogo para arreglar el problema de hongos que tiene en las uñas.