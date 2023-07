Martín Vizcarra responde críticas por su nueva mascota: "Cuiden su hígado, no renieguen tanto"

El expresidente Martín Vizcarra respondió a las críticas que recibió tras anunciar a un 'lagarto' como la mascota de Perú Primero. El exmandatario invitó a sus "rivales políticos" a cuidar su salud y "no renegar tanto".

En su reciente intervención por redes sociales, el exjefe de Estado agradeció a aquellas personas que tuvieron "buena receptividad" con el 'lagartito', mientras que sugirió a sus contrincantes "disimular su impotencia" por tomarse con humor los dichos a su persona.

"La semana pasada, cuando hice mención del lagartito, ha tenido buena receptividad, la mayoría de personas lo ha tomado a bien; sin embargo, no han faltado unos rivales políticos que se han molestado y han mostrado su cólera, su enojo, y no han podido disimular su impotencia por ver que nosotros vemos con agrado tener en el partido de mascota un lagartito. Cuiden su hígado, no renieguen tanto", mencionó de manera jocosa.

Del mismo modo, invitó a los periodistas que se refirieron al tema con "cólera", a verlo de "buena manera" y no estresarse por un tema netamente político. Al respecto, cuestionó a quiénes no sienten simpatía por su "bonita mascota".

"He visto a unos periodistas que se referían al tema con una cólera, no pues. Véanlo de buena manera, ¿quién no va a querer una mascota tan simpática y bonita? Así que tranquilos, cuiden su organismo, no se estresen por gusto, son gajes del oficio y no deberían poner en riesgo su salud por un tema político", añadió en su intervención.