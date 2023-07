Abel Lobatón critica a Óscar del Portal como periodista deportivo: "¿Sabe de fútbol? Qué siga leyendo libros"

Abel Lobatón sorprendió con fuertes críticas hacia Óscar del Portal en su participación en el programa "América Hoy". Durante su entrevista, que originalmente trataba sobre el caso de Christian Cueva, el popular 'Murciélago' aprovechó la oportunidad para cuestionar la capacidad de la figura de América Deportes como periodista deportivo.

El momento álgido ocurrió cuando anunciaron la llegada de un invitado relacionado con el ámbito deportivo. Ante esto, Abel Lobatón lanzó un comentario ácido y despectivo: "¿Edson (Dávila), Óscar del Portal sabe de fútbol? Dijeron alguien que sabe de fútbol".

La declaración de Abel Lobatón tomó por sorpresa a los presentes en el set de "América Hoy", generando un clima tenso e incómodo.

"Pero, ¿cómo vas a decir que Óscar no sabe de fútbol", replicó Christian Domínguez, mientras que Valeria Piazza dijo: "Óscar y Erick (Osores), los dos saben mucho de fútbol, hasta tienen un programa los domingos".

"Tú sabes que todos los periodistas no saben de futbol. Óscar del Portal no es que sepa de futbol, que sea comentarista deportivo, no significa que sepa de futbol", respondió Abel Lobatón.