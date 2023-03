Magaly Medina da el último adiós a su padre: La conductora compartió un emotivo mensaje

Magaly Medina, la 'Reina de los espectáculos', en horas de de la mañana de este jueves 23 de marzo compartió una triste noticia que la enluta: el fallecimiento de su padre, Luis Medina. La conductora de ATV escribió en su cuenta personal de Instagram un emotivo mensaje de despedida para su progenitor.

La conductora de "Magaly Tv, La Firme" publicó una fotografía en su cuenta personal de Instagram junto a don Luis Medina. La instantánea estuvo acompañada de un extenso texto rememorando anécdotas de su vida.

Fallece padre de Magaly Medina

"Mi padre fue siempre mi mejor aliado, mi cómplice favorito y mi apoyo incondicional en todas las circunstancias de mi vida. Gracias a él me convertí en lo que soy", expresó.

"Me va a hacer mucha falta y ya lo estoy extrañando muchísimo, aunque estoy convencida de que siempre, desde el infinito, estará cuidando de mí y de nuestra familia que tanto amó. Descansa en Paz, papito de mi corazón", continuó.

Mariela Medina, hermana de la popular 'Urraca' lamentó la muerte de su padre, Luis Medina, quien era un suboficial en retiro de la Policía Nacional. A través de su cuenta de Facebook, la exestudiante del Miami Dade College, escribió un sentido mensaje.

"Papito lindo, anoche, te fuiste al encuentro del Señor y me dejaste un vacío inmenso en el corazón. Fuiste el mejor padre del mundo. Me enseñaste a ser fuerte y resiliente. Me diste las armas que necesitaba para salir adelante en este mundo tan complicado", escribió.