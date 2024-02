Christian Cueva: Estos son los lujosos regalos que le habría dado a Rosángela Espinoza

16/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unos días, salió a la luz que Rosángela Espinoza era una de las modelos que habría tenido un 'affaire' con Christian Cueva. El afamado 'Aladino' admitió que sí se conocieron y llegaron a salir en una oportunidad, pero no trascendió y perdieron contacto. Sin embargo, una persona allegada a la ex chica reality reveló que ellos no solo habrían tenido una cena juntos, por el contrario, contó que el futbolista la sorprendía con lujosos regalos.

Como se recuerda, la popular 'chica selfie' aseguró que solo conoció al pelotero de pura casualidad y que la ayudó cuando participaba en 'El Gran Show', para que boten por ella. Sin embargo. Antonio Tafur, ex mejor amigo de la modelo dio otra versión y expuso al futbolista, pues reveló que la contactó por redes sociales.

"Ellos habían hablado por Instagram. Christian buscó a Rosángela por Instagram. 'He conocido a Cueva. Súper chévere, es chatito, feíto. Pero el hue*** como que me quiere 'hacer' pues'", dijo.

Le dio lujosos regalos

Si bien Christian Cueva afirmó que solo compartió una cena con Rosángela Espinoza, él habría insistido en su conquista y recurrió a costosos regalos para ganarse el corazón de la modelo. De acuerdo a la versión de Tafur, el futbolista sorprendía a la influencer repetidas veces.

"Cuando ella ya no le hablaba, creo que él la seguía buscando porque ella no le respondía. Una vez creo que le envió un ramo de flores, no sé muy bien, pero creo que fue el de Christian. Creo que una sortija también. No recuerdo si era sortija o esclava", puntualizó.

Christian Cueva explica su amistad con Rosángela Espinoza

Durante una entrevista con 'América Hoy', Christian Cueva dio detalles de cómo fue su interacción con Rosángela Espinoza y aseguró que solo fueron a comer una vez.

"Con Rosángela, por decisión mía me junté con ella. Fuimos a comer y fue la única vez. En mi cabeza pensaba que estaba haciendo bien. Es malo para mi vida. Sí, en otras oportunidades, he podido estar con conocidos, hemos coincidido", explicó el futbolista sobre su encuentro con la modelo.

Tras ello, Rosángela no se quedó callada y aclaró que nunca tuvo una amistad ni una relación con el pelotero. Pidió que dejen de vincularla con él.

"Christian Cueva hizo un video para apoyarme en una sentencia de 'Reyes del Show' o 'Gran show', no recuerdo porque yo gané dos temporadas en ese año. Dejen de vincularme sentimentalmente porque no hubo ni una amistad y menos una relación", indicó.

En ese sentido, a pesar de haber negado, varias veces, un vínculo sentimental, queda claro que Christian Cueva quiso conquistar a Rosángela Espinoza por medio de costosos regalos.