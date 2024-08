Magaly Medina lanza advertencia a Melissa Paredes por boda con Anthony Aranda: "Estas a tiempo"

Melissa Paredes está a punto de contraer matrimonio con Anthony Aranda. Luego de más de año y medio de relación, la modelo y el bailarín se jurarán amor eterno ante un juez. No obstante, Magaly Medina se animó a lanzarle una contundente advertencia, afirmando que la fémina aún estaría a tiempo de cancelar su boda ¿Por qué?

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora se tomó unos minutos para asegurar que entre Melissa Paredes y Anthony Aranda no habría más que un vínculo de uso e interés.

Ello debido a que desde que ocurrió su escándalo de infidelidad, la carrera de la modelo habría desaparecido tanto de las redes sociales como de la televisión nacional. Por tal motivo, Paredes estaría recurriendo al tema de su matrimonio para dejar de ser "invisible".

"Yo no creo que entre ellos haya admiración, para mí es un vínculo de uso e interés. Desde que pasó el escándalo, la carrera de Melissa desapareció; no la llaman a televisión, ni a novelas, no la llaman para que aparezca con marcas; perdió respetabilidad y credibilidad. Está desaparecida de los medios. Si no se casara mañana, sería invisible", dijo en un primer momento.