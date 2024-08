Renato Tapia presenta a su nueva pareja: ¿Quién es la despampanante rubia que le robó el corazón?

Renato Tapia ha vuelto a ser protagonista de los titulares de diferentes medios de espectáculos. Y es que el futbolista presentó a su nueva pareja, una despampanante rubia que le habría robado el corazón e incluso hacer olvidar a la madre de sus hija, Andrea Cordero.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora emitió un informe en el que brindó detalles de la rubia tentación que cautivó al pelotero, Renato Tapia.

Si bien el futbolista siempre ha optado por mantener su vida en total privado, esta vez, él habría decidido por presentarla en redes sociales, por lo que, sus fans al ver dicha situación, se hicieron mil y un preguntas.

Al respecto, la 'Urraca' reveló que la mujer en mención se llama Lesly Wiinkels y sería de Honduras. Entre sus aficiones se encuentran el canto, los tatuajes y los perritos.

Además, las imágenes difundidas, en el programa de Magaly Medina, demuestran que el mediocampista estaría sumamente enamorado de Wiinkels sobre todo porque, en sus ratos libres, le dedica tiernos mensajes, algo que, sin duda, no era tan común con su expareja, Andrea Cordero.

Por otro lado, la joven hondureña también utilizó sus redes sociales para dedicarle un amorosa publicación por los 29 años de seleccionado nacional, los cuales celebró este último domingo, 28 de julio.

Es importante precisar que, uno de los 'urracos' de 'Magaly TV, La Firme' se comunicó con el rapero que cantó junto a Lesly para preguntar si realmente la fémina era cantante. Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa al confirmar que, en efecto, es simplemente una aficionada a dicho arte.

"Ella no tiene YouTube, ella fue porque me quiso colaborar. No, ella no se dedica a la música. A ella le gusta, y si uno le pide el favor, pues lo hace, pero ella como tal no se dedica hacer canciones", mencionó el joven al programa de Medina.