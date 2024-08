Cathy Sáenz y su dura batalla contra el cáncer: Chicos Reality expresan muestras de apoyo en redes sociales

Cathy Sáenz anunció recientemente que padece cáncer de mama. Esta noticia ha remecido a toda la farándula peruana, por lo que un gran número de chicos realiy expresaron sus muestras de apoyo para la mujer que, en algún momento, fue productora de programas muy importantes.

La actual productora de 'No Somos TV' llamó la atención de las personas que anteriormente dirigió. Estamos hablando de los chicos reality, quienes participaron en programas de éxito como 'Combate' o 'Esto Es Guerra'.

Al respecto, Luciana Fuster no pudo evitar pronunciarse, expresando su enorme amor hacia la popular 'Mamacha' y deseándole, además, mucha salud y fortaleza en este duro momento.

Otra de las figuras que se pronunció fue la exreina de belleza, Nicole Faverón, quien aseguró que Sáenz era una campeona y logrará vencer esta nueva adversidad: "Te abrazo desde aquí Cathy ¡Eres una campeona!".

Angie Arizaga también decidió reforzar la idea, afirmando que, al ser Cathy Sáenz una persona muy fuerte, esta terminará por salir airosa del mal que la aqueja: "¡Sé que eres una persona muy fuerte! Te quiero".

Este viernes, 2 de agosto, Cathy Sáenz utilizó sus redes sociales para compartir un extenso y emotivo comunicado en el que revela que actualmente padece cáncer de mama.

Señaló que, a raíz de las múltiples preguntas, no tuvo mejor opción que anunciar cómo es que se encuentra y que, si bien su primera operación fue un éxito, debe continuar con las radioterapias

"Durante los últimos días, muchos de ustedes me han preguntado qué tengo, qué me pasa. He decidido que es momento de contarles: Hace dos semanas, me operaron de cáncer a la mama. La operación fue un éxito y lograron retirar toda la lesión, ahora toca un procedimiento inevitable: las radioterapias", mencionó en su más reciente post.