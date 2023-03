Ministro Becerra: 275 colegios permanecen con problemas de infraestructura por el ciclón Yaku

22/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Educación, Óscar Becerra, precisó este martes que aproximadamente 275 colegios a nivel nacional presentan problemas de infraestructura debido a los estragos por el ciclón Yaku, que afectaron la zona norte y centro del país.

"Solamente hay 275 locales escolares que no podrán iniciar clases este 27 de marzo, de más de 100 000 mil que hay a nivel nacional. Estos permanecen con problemas de infraestructura debido a los fenómenos naturales que estamos pasando", detalló en entrevista con TV Perú.

Según precisó, hasta el momento, se han intervenido más de 100 colegios para realizar las labores de limpieza, bombeo de agua, entre otras actividades, debido a que fueron afectados por huaicos y lluvias.

El 5 % de escolares aún no podrá iniciar clases presenciales

Agregado a ello, el ministro Becerra indicó que el 7.5 % de los centros educativos afectados se encuentran ubicados entre Tumbes e Ica, lo cual impide el retorno a la clases presenciales por la seguridad de los escolares.

En ese contexto, señaló que solo el 5 % de estudiantes no podrán retornar a la presencialidad este lunes 27 de marzo, por lo que lo harán de forma virtual y para ello, aseguró que el sector Educación dispone de 120 000 tablet con contenidos actualizados, además de que están adicionando 80 000 más de estos aparatos para aquellas personas que han sido damnificados por los huaicos e inundaciones.

Huelga de profesores

Por otro lado, Por otro lado, se refirió sobre la huelga de profesores que se han convocado en Juliaca e indicó que, en estos momento, no deberían adoptar este tipo de medidas debido a que recientemente se ha otorgado una mejor remuneración a todos los docentes del país.

"Un maestro gana hoy entre 2800 y 8000 soles dependiendo de su escala, incluso, algunos tienen bonificaciones adicionales por encontrarse en zonas de frontera o en el Vraem. Ya no se puede decir que ganan un sueldo de hambre. Es el momento de exigirle la contrapartida. El Estado hace un esfuerzo para reconocer su trabajo y valorarlo", aseveró.

Finalmente, advirtió que aquellos que acaten esta huelga se les descontará de sus sueldos por los días que no realicen sus labores educativas. "El que no trabaja, se le descuenta los días que no trabaja. Se tiene identificado solamente a los docentes de Juliaca", puntualizó.