Magaly presentará un estremecedor testimonio: "Esta persona piensa que me mató"

En el avance de su programa del lunes 17 de julio, "Magaly TV, La Firme" ha revelado un conmovedor testimonio que ha dejado a miles impactados. Una mujer, visiblemente angustiada y en llanto, confiesa su temor por su vida y señala que una persona estaría planeando atentar contra ella.

"Yo pienso que esta persona piensa que me mató, no sé cuándo terminará esta pesadilla", se escucha decir a la mujer en la voz en off del avance, sin especificar más detalles sobre el contexto del caso.