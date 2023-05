Maricarmen Marín cuenta su experiencia de cómo se convirtió en madre por primera vez

Para muchas mujeres, el saber que se convertirán en madres por primera vez suele ser una noticia bastante conmovedora, tal y como lo fue para la cantante Maricarmen Marín y la llegada de su primera hija.

La 'Dulce princesita' contó para un medio local cómo fue su experiencia al enterarse que, luego de planificar su embarazo con su actual pareja Sebastián Martins, al fin lo había logrado.

Durante la entrevista, la artista peruana contó como fue el momento en el que se enteró que se convertiría en madre, puesto que al inicio creyó que los malestares que tenía correspondían a síntomas del Covid, situación que se dio mientras laboraba en el programa de imitación 'Yo Soy'.

Ella señaló que fue divertido, debido a que se dio mientras se encontraba grabando y al saber que todos habían tenido Covid-19, pensó que había sido contagiada.

"Fue muy divertido. Estaba grabando 'Yo Soy' y todos habían tenido Covid-19, y a mí, hasta el día de hoy, no me dio coronavirus. Y un día me sentí mal, como con escalofríos y era la final del programa. Todos me veían mal y entonces decían que tal vez tenía Covid, pero yo no creía que era eso porque solo tenía escalofríos no tos o algo así. Me quedé a terminar de grabar el programa, estuve con mascarilla por si las dudas", declaró al medio.