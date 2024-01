Mariella Zanetti confiesa que un hombre le ofreció dinero para mudarse al extranjero: "Lo pensé mucho"

02/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mariella Zanetti confesó en una reciente entrevista que en alguna oportunidad, un hombre que era su pareja le ofreció una fuerte cantidad de dinero para que se muden juntos al extranjero. Sin embargo, no aceptó por diversos motivos y actualmente no se arrepiente ello.

La actriz cómica brindó una entrevista al canal de YouTube de Verónica Linares, donde antes de contar la historia sobre su expareja, pidió disculpas a su esposo por recordar un hecho del pasado.

"A mí me han dicho varias veces... Yo tuve la oportunidad alguna vez de mejorar mi vida absolutamente económicamente con un hombre que tenía mucho dinero. Él me propuso dejarlo todo y sí la atención, me dijo para irnos a otro país. Incluso ya había pensado en el colegio de la niña porque ella ya estaba estudiando", contó Mariella en un inicio.

¿Por qué no aceptó mudarse al extranjero?

Según la exparticipante de 'Risas de América', consideró todo lo que había logrado profesionalmente hasta el momento y tenía mucho temor que su vida en el extranjero no fuera como pensaba y por ello no aceptó la oferta de su entonces pareja, decisión de la que no se arrepiente hasta ahora.

"Yo pensaba y decía: 'todo lo que me ha costado llegar hasta acá. Soy Mariela Zanetti y ¿qué hago si no me va bien', regresar después podría ser complicado'. Entonces le dije que no y que mejor nos diéramos un tiempito más, para que fluyan las cosas y esperar que mi niña termine la primaria. Ahí nomás pasó algo y me separé, gracias a Dios que pensé y no acepté mudarme al extranjero", expresó la actriz.

¿Qué enfermedad padece Mariella?

La exintegrante de "Risas y Salsa" se confesó en el canal de YouTube del 'Flaco' Granda y en medio de la conversación, comentó que decidió alejarse de la pantalla chica por un tiempo para hacerse exámenes médicos porque, incluso, había sufrido un desmayo frente a cámaras.

"Yo me retiré 6 meses (de la TV) porque estuve un poquito delicada de salud, me hacía exámenes mientras descubría lo que tenía. Gracias a Dios no era nada grave al final, mientras me hacían el tratamiento decidí descansar. Aparte porque los mismos males que tenía no me daba al cuerpo para salir, me desmayaba" reveló Mariella.

