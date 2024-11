Mario Hart 'EXPLOTA' contra Feid por no invitarlo a cantar en su concierto en Lima: "Ya no se acuerda"

Mario Hart sorprendió a todos al no dudar en cuestionar y expresar su molestia por no haber sido invitado al concierto del cantante colombiano Feid en su concierto en Lima. El exchico reality recordó la colaboración musical que tuvo junto al reguetonero.

A través de sus redes sociales, el piloto y exparticipante de 'EEG' compartió el video de uno de sus seguidores que le pedía poder verlo junto al cantante urbano en su show en el Estadio San Marcos. Es por ello, que Mario Hart no pudo evitar 'explotar' por el "desplante".

Incluso, aprovechó la oportunidad para recordarle a Feid, también conocido como Ferxxo, que durante sus inicios en el mundo musical, allá por el 2016, lo apoyó grabando un tema juntos, que alcanzó gran popularidad: "Dispuesta".

"Son varios los que me escribieron deseando que cante 'Dispuesta' con el Ferxxo (Feid) de sorpresa en Lima. Pero mi 'causa' ya no se acuerda de la gente que lo apoyó al inicio. Suele pasar, por lo tanto, está muy difícil, amigos. Igual disfruten de su concierto hoy. Ya llegará el momento", escribió, expresando su incomodidad por no recibir una invitación formal de Feid a su concierto del 22 de noviembre.

La publicación de Hart no pasó desapercibida y desató un debate. Algunos usuarios lamentaron que no se haya dado una oportunidad para que ambos artistas se reencuentren en el escenario, mientras que otros defienden a Feid por su éxito actual, que le permitiría tomar "mejores decisiones".

"Hubiera sido increíble escucharlos juntos, la nostalgia vende", "Feid está en otro nivel, no está obligado a invitarlo", "si Mario Hart no canta", "claro, pero Feid ya no invita a nadie a sus conciertos, él está preocupado por dar un buen show solo la gente crece", "que te llamen por tu talento no por devolver favores, tienes que hacer algo, prepararte, invertir, no siempre la popularidad es para siempre", expresaron los internatuas en la famosa plataforma de TikTok.