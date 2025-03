Mark Vito le roba TREMENDO CHAPE a Deysi Araujo por su cumpleaños: "Somos cariñosos"

Deysi Araujo vuelve a dar que hablar. Esta vez, la exvedette celebró a lo grande su cumpleaños número 44, al que asistieron diversas figuras de la farándula peruana. Entre ellos destacó Mark Vito, quien le robó tremendo chape a la pelirroja frente a las cámaras de televisión.

La celebración de sus 44 años merecía un inicio y un final de lujo. Deysi Araujo festejó su cumpleaños en el exclusivo restaurante 'Rosa Náutica' de Miraflores para luego dirigirse al local de 'El Huaralino' en el distrito de Los Olivos.

Esta última reunión juntó a sus amigos más cercanos, entre los que figuró el exesposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, con quien además se mostró bastante cercana durante todo el evento cumpleañero.

Si bien ambos han descartado tener algo más que una simple amistad, el programa 'Magaly TV, La Firme' difundió una serie de imágenes. donde se le puede ver al influencer y a la exvedette sumamente cómplices.

Y es que en el momento menos imaginado, ambos personajes se dieron tremendo beso frente a los invitados, generando rumores sobre una posible relación armada para llamar la atención y ganar más vistas en las redes sociales.

Enseguida, descartó que los sentimientos hacia Mark Vito traspasen la barrera de la amistad: "(¿Son cariñosos o quieren armar algo?) No, nada que ver", agregó la exvedette.

Deysi Araujo conversó con Exitosa sobre algunos aspectos poco conocidos de su vida personal. La exvedette e influencer recordó uno de los momentos más dolorosos que le tocó vivir, luego de descubrir que su exnovio le fue infiel poco antes de contraer matrimonio en una boda religiosa.

"Cuando yo hice mi primera comunión y confirmación, salía de la iglesia y me llega un audio donde me dicen: 'anoche él durmió conmigo'. Yo le creí porque esa noche habíamos estado juntos en la iglesia (...) y yo lo había visto con la misma ropa, y la chica me dio detalles y todo tal cual", argumentó.