¿Mayra Couto volvería a actuar con Andrés Wiese tras denuncia por acoso? Esto respondió la actriz

Mayra Couto reveló recientemente sus grandes deseos de volver a interpretar a 'Grace Gonzáles' en 'Al Fondo Hay Sitio'; sin embargo, fue consultada sobre la posibilidad de actuar otra vez con Andrés Wiese, a quien denunció hace algunos años por acoso ¿Qué fue lo que dijo?

La recordada hija de 'Charito' se encuentra actualmente disfrutando de la ciudad de Lima tras permanecer bastante tiempo en el exterior cumpliendo con sus diferentes proyectos personales relacionados a la actuación.

Así pues, en la más reciente edición de 'Todo Se Filtra', programa conducido por el periodista de espectáculos, Samuel Suárez, se emitió un breve avance de lo que fue la entrevista a la actriz.

En dicho material audiovisual, Couto se somete a una serie de preguntas incómodas, por lo que se oye al reportero consultarle si volvería a grabar con Andrés Wiese, quien fue su pareja en la ficción cuando ambos trabajaban en la exitosa serie 'Al Fondo Hay Sitio'.

Al respecto, la popular 'Grace' se mostró bastante dudosa debido a que no sabía como expresar su negativa. Enseguida, ella descartó totalmente que esa situación se vaya a dar, alegando que no permitiría volver a sentirse como cuando acusó al recordado 'Nicolás de las Casas'.

"Como te digo que no... yo no quiero volver a sentirme así, y no voy a volver a sentirme así, no lo voy a permitir", respondió la actriz de una manera bastante tajante.