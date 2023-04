Melissa Klug acusa a Jefferson Farfán de no pasar tiempo con sus hijos.

20/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La última edición de "Magaly Tv, la firme", Melissa Klug arremetió contra Jefferson Farfán por considerarlo indiferente con sus hijos. La empresaria hizo mención de la falta de tiempo que le dedica a sus pequeños, pese a que ahora reside en el Perú. Asimismo, dio cuenta de una oportunidad en la que el exfutbolista habría olvidado recoger a uno de los menores por encontrarse borracho.

Este miércoles, el programa de Magaly Medina se contactó con "La Blanca de Chucuito" para consultarle acerca de su reciente publicación en su cuenta de Instagram en donde parece dirigirse al padre de sus hijos.

"No es pecado comer carne, pero chotear a tus hijos por 'comer carne' sí lo es. No es pecado hacer un viaje familiar, pero hacerlo solo para tener contenido en tus redes, sí lo es", es parte de lo que se lee en el post.

Klug señaló que el pelotero no estaría cumpliendo con sus funciones como padre al no dedicarle el tiempo que ellos necesitan. Según declaró, las imágenes y videos que Farfán ha compartido con sus hijos son solo contenido que él crea para el público; sin embargo, fuera de las cámaras no estaría tan presente en sus vidas.

Mellisa Klug acusa de Farfán de no pasar tiempo con sus hijos

En el último programa de Magaly Medina, Melissa Klug acusó al padre de sus hijos de no dedicarles tiempo. Asimismo, señaló que lo demandaría por el daño psicológico que provoca en los menores.

Demanda por daño psicológico

A través de conversaciones de WhatsApp, la producción de Medina logró consultarle sobre el papel de Jefferson Farfán como padre. La empresaria no dudó en revelar algunas cuestionables actitudes del miembro de Alianza Lima.

Así pues, contó que en una oportunidad él habría quedado en recoger por primera vez a uno de sus hijos para llevarlo al colegio; sin embargo, la popular "Foquita" se habría pasado de copas y nunca realizó lo que prometió. Según Melissa, Farfán dejó esperando en la calle a su hijo durante horas.

Conversación entre producción de Magaly Medina y Melissa Klug.

En esa línea, Klug señaló que no continuará soportando los maltratos que le da a sus hijos generando ilusiones y no cumpliendo con su palabra. De acuerdo a sus declaraciones, estaría en sus planes alistar una demanda por daño psicológico en su contra.

De esta manera, Melissa Klug acusó a Jefferson Farfán de no dedicarle el tiempo suficiente a sus hijos por estar pendiente a otro tipo de actividades.