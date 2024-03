Melissa Lobatón y su reacción tras agresión de Bryan Torres a Samahara: "Es algo entre ellos, no te metas"

Samahara Lobatón está pasando uno de los momentos más complicados de su vida tras mostrarse la violenta relación que tiene con Bryan Torres. En medio de esto, se reveló que su hermana, Melissa Lobatón, pidió que nadie se meta en lo que pase entre ellos.

Cómo se recuerda, hace unos días se publicaron imágenes donde la influencer corría por la calle para detener a su pareja, ello después que en un conocido programa de espectáculos, se difundieran imágenes del salsero muy cariñoso con una joven desconocida.

Tras esto, uno de los mejores amigos de la hija de Melissa Klug, Erick Farfán, se presentó en 'Magaly TV, la firme' para contar detalles de la violenta relación que llevan Samahara y Bryan. Incluso contó que el cantante de 'Barrio fino' llegó a agredirlo a las afueras de una discoteca por salir con su novia y declararla como 'la nueva soltera'.

Erick Farfán contó que cuando Samahara inició una relación con Bryan Torres, se alejó completamente de sus amigos. Sin embargo, en una ocasión le escribió desesperada para que le ayude, porque el cantante la había golpeado.

El joven, muy preocupado, le mandó un taxi hasta la puerta de su casa, pero la influencer nunca abordó, por lo que procedió a llamar a Melissa Lobatón para contarle lo sucedido, pero no esperaba tal respuesta de su parte.

"El día que ella me escribe eso, yo llamé a su hermana menor. Era un llanto descontrolado, le llamé movilidad y luego llamé a su hermana y le conté. Creo que su hermana se comunicó con ella y con Bryan, no sé como habrán. Luego me devolvió la llamada y me dijo 'Erick no, no te preocupes, es algo que ha pasado entre ellos, no te metas'", narró.