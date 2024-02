Milena Warthon rompe su silencio y hace fuerte denuncia contra acosadores: "Necesito tu ayuda"

La talentosa cantante Milena Warthon, ganadora de la Gaviota de Plata en el 2023 y reconocida por su música de Pop Andino, ha alzado la voz contra acosadores que invaden su cuenta de TikTok. En un valiente video, la joven de 23 años revela la dura realidad que enfrenta y hace un llamado urgente a sus seguidores para combatir el acoso sexual.

La cante peruana, quien recientemente anunció su gira por Europa en el 2024, ha dejado claro que su crecimiento profesional va de la mano con la producción de nueva música al estilo de música fusión latinoamericana. Sin embargo, detrás de su éxito también ha experimentado críticas desmedidas que ahora han cruzado límites insospechados.

La intérprete de "Warmisitay" ha decidido hacer frente al constante 'hate' que recibe, pero esta vez, su pronunciamiento se centra en hombres inescrupulosos que han invadido su cuenta de TikTok. En un llamativo video, Milena revela la sobresexualización constante de su cuerpo a través de comentarios ofensivos y malintencionados.

La cantante, consciente de su poder para inspirar un cambio, hace un pedido contundente a sus seguidores. Insta a aquellos que disfrutan de su música pero repudian el acoso sexual a que se unan en la lucha contra estos comentarios invasivos. Quiere filtrar su contenido para que llegue solo a quienes verdaderamente aprecian su arte y no a aquellos que buscan objetivarla.

"Funcione o no este video, esta es una nueva etapa en mi TikTok. He decidido que estos comentarios no me afecten ni me desanimen. No normalicemos estos actos de violencia", afirmó con determinación.