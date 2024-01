Milena Warthon revela importante noticia sobre su carrera musical: "Me voy en marzo"

La talentosa cantante peruana, Milena Warthon, ganadora de la Gaviota de Plata en Viña del Mar 2023, ha emocionado a sus seguidores al anunciar una importante noticia en base a su carrera musical como promotora del 'Pop Andino'.

Después de cautivar a la audiencia en la Plaza de Armas por el Aniversario de la Ciudad de Lima, la artista dio una pequeña entrevista a un medio local, totalmente emocionada sus planes para este año.

Milena Warthon es reconocida por su voz única y carisma en el escenario. Ella compartió sus experiencias recientes con sus seguidores tras su concierto por los 489 años de fundación de la 'Ciudad de los Reyes'. A pesar del cansancio por sus recientes viajes, expresó su agradecimiento a la cálida recepción de la audiencia y su esperanza de seguir participando en eventos futuros.

"En realidad he estado viajando estos días, así que estoy un poco cansada. La gente es súper linda y muy agradecida por contar con artistas jóvenes... Espero que cuenten con nosotros para otros eventos", compartió la artista, mostrando su aprecio por el afecto de sus seguidores.

La cantante también destacó su vínculo especial con Chile, donde ha sido recibida con entusiasmo. "Muy bonito, la verdad en Chile siempre me reciben muy bien, y es muy bonito reencontrarme luego de un año. La gente se olvida, pero no ha sido nada así; la gente ha cantado todas mis canciones, a veces siento que incluso más que aquí", expresó Milena, refiriéndose al afecto de sus fanáticos chilenos.

Además, la intérprete de 'Warmisitay' anunció grandes proyectos para el 2024, incluyendo nuevas canciones, un próximo videoclip y lo más emocionante: una gira por Europa. La artista reveló que partirá en marzo, dejando a sus seguidores ansiosos por más detalles sobre las fechas y ciudades que visitará.

"No puedo esperar para compartir con todos ustedes las sorpresas que he estado preparando. Se viene un show increíble, y estaré anunciando cada detalle de mi gira por Europa. Me voy en marzo, y quiero asegurarme de estar en contacto con toda la gente que está por allá", afirmó Milena, generando gran expectación entre sus seguidores.