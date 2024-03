Milett encaró a Mario Hart por burlarse de la edad de Marcelo Tinelli: "Tiene mejor cuerpo que tú"

Milett Figueroa vuelve a sorprender a todos al no dudar en responder fuerte y claro a Mario Hart por cuestionar y burlarse de su actual pareja, el argentino Marcelo Tinelli debido a sus 63 años de edad, asegurando que a pesar de ello, lo consideraba un hombre atractivo y "con gran cuerpo".

La modelo peruana fue invitada al programa 'Mande Quien Mande' para dar a conocer más detalles sobre sus recientes proyectos artísticos, el motivo de su retorno a Perú, y si es que existía una crisis en su relación con Tinelli. Sin embargo, tuvo un incómodo momento cuando el conductor y expiloto de carreras, Mario Hart, realizó un peculiar comentario sobre la edad del argentino, próximo a cumplir 64 en abril.

"¿Cómo va ser activo si ya tiene sus 60 y pico de años?", dijo Hart entre risas, sin esperar que Milett no lo piense dos veces y salga en defensa del popular 'Cabezón'.

El tenso momento trató de ser calmado con otra interrogante hacia la exchica reality, ya que todos querían saber si entre sus planes estaría el ser mamá pronto con "el amor de su vida", ya que asegura que cada vez que está a su lado siente "algo muy especial", seguridad y mucho amor.

"Me han preguntado por la diferencia de edad y no hemos notado ninguna porque creo que es más prejuicio que otra cosa. Me guío por mi corazón. Y con Marcelo siento algo muy especial, que me quita el miedo y me llena de amor. Él me sugiere, me acompaña, somos muy compañeros y eso es muy lindo. Estamos pendientes uno del otro", confesó Figueroa.