¿Huye del matrimonio? Marcelo Tinelli responde sobre los rumores de boda con Milett Figueroa

Marcelo Tinelli vuelve a ser el centro de atención tras mostrar su molestia por los constantes rumores que giraron en torno a su relación con Milett Figueroa, de una posible ruptura, pero ahora por responder a las interrogantes sobre si están en sus planes el casarse pronto en Argentina o Perú.

¡Firme en su relación!

Durante un desfile de modas, el conductor de televisión argentino desmintió las acusaciones realizadas por Ángel de Brito sobre que había problemas que lo obligaron a distanciarse de la modelo peruana, ya que no se mostraban juntos en las redes sociales y tampoco en eventos.

"Milett está con amigos. Termino acá y la voy a buscar. No me separé, para nada. Cuando chequeás con la fuente y te dicen que no, es no. Yo no voy a mentirles a ustedes, ahora la voy a buscar a San Isidro a Milett. No estoy separado, para nada", comentó el argentino para el programa 'LAM'.

Asimismo, señaló que no siempre podrán verlos juntos, ya que Milett también tiene otros compromisos y que no concuerdan con su agenda, pero no están separados como anunciaron en los medios de comunicación.

¿Se viene la boda?

Según Martín Bossi, Tinelli volvió a dar que hablar luego de que se instalaran versiones de casamiento entre él y Milett luego de que el popular 'Cabezón' realizara un brindis íntimo con sus seres más queridos anunciando sus ganas de casarse en dos meses y que incluso deseaba ser padre de nuevo.

"Me pone muy contento porque está pasando una situación muy linda... El otro día, estábamos con Fede (Hoppe) y un grupo de amigos, abrazados, vos con la copa arriba. Y dijiste: 'Encontré el amor, en dos meses me caso con Milett'", reveló Bossi, a modo de broma sorprendiendo a todos en el estudio.

Para saber si era cierto de que ya estaban a punto de sonar las campanas, otro programa argentino llamado 'LAM' llamó a Marcelo para conocer su versión del asunto y sus planes familiares.

"No se a donde lo vio Bossi, pero bueno, no existió esa copa ni estoy interesado tampoco. Mintió absolutamente", dijo Tinelli por teléfono. Sin embargo, luego reflexionó acerca de un futuro y explicó: "Yo no dije que quiero ser papá, yo no estoy cerrado a nada en la vida si no sabes, lo único que sabemos ciertamente es que te vas a morir el resto no estoy cerrado a nada".

Lo que sorprendió a los presentadores de televisión fue escuchar: "Pero no es que me voy a casar, ni voy a tener hijos. En este momento no me voy a casar, no tengo ningún interés en tener hijos así que eso es", por parte de Tinelli, muy seguro de su decisión.

🗣️ Martín Bossi y Marcelo Tinelli cara a cara: "Me dijo que se casaba", y agregó: "Además que quiere ser papá de nuevo"



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/DEjYDm0u95 — América TV (@AmericaTV) March 13, 2024

¿Milett sí desea casarse?

Por su parte, Figueroa aseguró que Marcelo Tinelli es su complemento, y que como cualquier pareja siempre aprenden uno del otro, y que están en "una etapa de la relación que recién están comenzando, aunque tengan ya bastante meses".

La exchica reality también explicó que la razón por la cual no ha compartido contenido junto a Marcelo Tinelli y que fue el detonante para que se comenzaran las especulaciones en los últimos días es por su deseo de preservar la privacidad de su relación amorosa.

"¿Con el amor de mi vida? Obviamente me gustaría casarme. (...) Más adelante me encantaría (tener hijos), pero primero tengo unos proyectos en mente. Antes de ser mamá, quiero sentirme completa en todos los sentidos, no solamente con mi pareja. Quiero sacar unos proyectos y ahí recién pensar en ser mamá", explicó Milett con una sonrisa.

De esta manera, los medios argentinos se contactaron con Marcelo Tinelli para saber sobre la posibilidad de una boda con Milett, y él no dudó en remarcar que junto a la modelo no tienen planes a largo plazo aunque no descarta comprometerse en un futuro cercano.