Milett Figueroa se pronuncia sobre posible infidelidad de Marcelo Tinelli: "Quiero cuidar mi relación"

La relación de Millet Figueroa y Marcelo Tinelli ha estado en Boca de todos durante los últimos días, incluso se informó que el presentador le habría sido infiel a la peruana con una modelo argentina. Sin embargo, ahora que Millet está en tierras gaucha rompió su silencio y aclaró el tema.

Milett descarta ruptura con Tinelli

En entrevista con el programa de espectáculos, LAM; Milett dijo que, pese a todo los rumores que existen, solo ellos saben lo que está pasando al interior de su romance.

"Todas las parejas tenemos diferentes etapas, diferentes tiempos, nosotros estamos bien. En todas las parejas existen charlas que hay que hacerse, pero no hay ningún problema, todo está muy bien ", dijo en un inicio.

"No tenemos ningún problema, no estamos pasando por ningún tipo de crisis. No es que siempre vamos a estar bien, una relación pasa por un montón de altibajos, somos una pareja normal, con mucho amor de por medio, no somos perfectos", agregó Milett Figueroa.

¿Qué dijo sobre su futuro laboral?

La exparticipante de 'Esto es Guerra' también contó que quiere quedarse viviendo en Argentina, pero su futuro laboral es incierto y por eso prefiere no tocar el tema.

" Me encantaría quedarme acá a trabajar, estoy viviendo acá, igual no puedo contar mucho lo que puede venir porque el pan se quema en la puerta del horno", expresó.

Finalmente, dijo que respeta el trabajo de la prensa. "Yo respeto un montón el trabajo de los chicos... respeto mucho porque yo también trabajo en el medio y voy a escuchar cosas que me gusten y otras que no me agraden tanto y no por eso les voy a poner un bozal", sentenció.

¿Qué dijo Tinelli sobre Milett?

El famoso conductor de bailando habló con el programa LAM y fue muy claro al decir que su relación con la modelo peruana está más fuerte que nunca, restando importancia a los comentarios que circulan en redes sociales.

"Yo estoy en pareja, todo el tiempo están tirando... siempre es así, su objetivo es ese. Yo me río, ella dice lo que quiere", dijo en referencia a Yanina LaTorre, quien fue la primera que hizo público el supuesto rompimiento.

En otro momento, el entrevistador le preguntó al conductor si aún siente el mismo amor e ilusión por Milett, igual que en el primer día. Su respuesta fue contundente: "Estoy muy bien, qué quieres que diga. Está todo muy bien, estoy muy bien".

Es así que, Milett Figueroa descartó haber terminado su relación con Marcelo Tinelli y al parecer están más unidos que nunca tras los rumores de una infidelidad por parte del conductor.