Milett Figueroa y el FUERTE altercado con jurado 'Cantando 2024' EN VIVO: "Hablo lo que me da la gana"

Milett Figueroa sigue sorprendiendo a todos en 'Cantando 2024' y esta vez por el fuerte altercado y enfrentamiento que tuvo con uno de los jurados, que incluso tuvo que renunciar en pleno programa en vivo.

¿Milett se enfrenta a jurado argentino?

La pareja de Marcelo Tinelli fue tajante con su comentario sobre la performance de uno de los concursantes, pero aprovechó la oportunidad de tener el micrófono para cuestionar la extensión del análisis de su compañero en el jurado, el coreógrafo argentino Flavio Mendoza.

"Ya se habló del vestuario, no voy a hacer hincapié en ese tema, se dijo mucho y muy largo todo", expresó la modelo peruana, lo que no fue bien recibido por Mendoza, ya que comenzó a fruncir el ceño y no dudar en defenderse con gran firmeza: "Yo hablo lo que quiera hablar y el tiempo que quiera hablar".

Sin embargo, lejos de calmar la situación, Milett no se quedó callada y argumentó que no se dirigía a nadie en particular, pero el argentino siguió con una actitud desafiante e incluso la calificó como "la primera dama", dejando entrever que su relación con Tinelli la haría "intocable".

"Entonces no digas que fue largo, cuando vos hablas, hablas larguísimo y nadie te dice nada. Sabemos que eras la primera dama y que nadie puede decir nada", dijo de forma irónica ante la vista de todos en el set del programa.

¿Qué respondió Milett a Flavio Mendoza?

La actriz peruana no pudo más y de forma tajante decidió contestar al comentario de Mendoza, asegurando que ella era libre de expresarse y dar a conocer su opinión sobre cualquier tema en el tiempo que le dé la gana. Además, de dejarle en claro que no permitirá que nadie limite sus intervenciones.

"Largo la secuencia. Yo hablo lo que me da la gana, para algo hay uno, dos, tres, hasta vara hay y voy a seguir opinando", sentenció Milett ante las cámaras.

Minutos después del enfrentamiento, el periodista Ángel de Brito confirmó a través de su cuenta de Twitter la renuncia de Flavio Mendoza al programa: "Renunció Flavio Mendoza. Renunció Rocío Quiroz", escribió. Con ello, queda en la incertidumbre quién sería la persona que ocuparía su lugar en 'Cantando 2024' y compartiría mesa de jurado con Milett.

De esta manera, Milett Figueroa sigue teniendo polémicos altercados con sus compañeros jurados en el reality 'Cantando 2024'. Esta vez contra Flavio Mendoza, quien luego del enfrentamiento decidió renunciar en vivo.