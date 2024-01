¡No se arrepiente! Ale Fuller se pronuncia tras cancelar boda con Francesco Balbi: "Orgullosa de priorizarme"

Por primera vez, Alessandra Fuller se pronunció tras haber cancelado su boda con Francesco Balbi, quien le pidió la mano durante su viaje a París en 2023. Al respecto, la actriz dejó en claro que no se arrepiente de la decisión que tomó.

En una reciente entrevista para 'El Popular', la influencer aseguró que, a pesar de haber sido difícil, no se arrepiente de haber cancelado su boda pues, ello solo refleja el coraje y la fortaleza que tuvo al priorizarse.

"No me arrepiento, ha sido una decisión completamente acertada y responsable. Fue difícil de tomar, pero debí enfrentarlo con madurez (...). Me siento tranquila y orgullosa de haber tenido el coraje y valor de ser fuerte y priorizarme a mí", declaró al medio.