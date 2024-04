¿Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi a punto del divorcio? Exconductor REVELA detalles de fuerte crisis amorosa

Yaco Eskenazi sorprendió al reaparecer en televisión nacional. El exconductor de televisión llegó hasta el set de Magaly Medina para contar acerca de una difícil decisión que estuvo a punto de tomar: El divorcio con Natalie Vértiz.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora no dudó en hacerle contundentes cuestionamientos al excapitán de 'Los Leones', quien actualmente se encuentra sin dinero debido a que está desempleado y sin programa de TV.

Sin embargo, lo que más sorprendió de todas estas preguntas fue que Eskenazi empezó a describir con detalles una difícil situación que vivió con la madre de sus dos hijos.

Según comentó, durante uno de sus años de matrimonio hubo una época que se tornó difícil para ambos. Y es que Natalie Vértiz, al ser una modelo y figura reconocida, viajaba constantemente al extranjero, ausentándose en casa por largas temporadas. Ello habría provocado una "brecha" que, en un inicio, no notaron.

"Fue una época difícil para los 2, en esa época Natalie viajaba mucho y yo estaba mucho en casa, entonces se fue abriendo una brecha que no nos dimos cuenta", explicó el exfutbolista.

Enseguida, señaló que, luego de una serie de situaciones, lograron darse cuenta que lo que ocurría, por lo que decidieron hablar y dejar las cosas claras entre ellos.

"(Nos estábamos convirtiendo en dos extraños) Y no nos dimos cuenta hasta que dijimos hay que sentarnos a hablar. Ella me dijo 2 cosas que a mí me entraron claramente", continuó.