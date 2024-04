¡Se fue con todo! Jefferson Farfán muestra PRUEBAS para desmentir la nueva denuncia de Melissa Klug

Jefferson Farfán vuelve al ojo de la tormenta. Esta vez, Melissa Klug denunció al exfutbolista por presuntamente haber maltratado de manera psicológica al hijo mayor que ambos tienen en común. Ante ello, la 'Foquita' decidió romper su silencio y aclarar la situación.

El exjugador de Alianza Lima decidió utilizar sus redes sociales para pronunciarse respecto a la reciente denuncia interpuesta por su ex pareja y madre de dos de sus hijos.

Según mencionó, dicha demanda sería "malintencionada", por lo que se animó a aclarar ciertos puntos y dejar en claro que ama a sus hijos por sobre todas las cosas.

Enseguida, la 'Foquita' anunció que publicaría una serie de pruebas donde desmiente totalmente la versión dada por la popular 'Blanca de Chucuito'.

Y es que, de acuerdo a sus propias palabras, su hijo mayor no llegó de sorpresa a su domicilio, tal y como lo indicó en la denuncia Klug Orbegozo.

"Con pruebas voy a aclarar la denuncia tendenciosa interpuesta por la mamá de mis hijos que es totalmente FALSA. Mi hijo mayor no me cayó de sorpresa como lo dice la madre, él me consultó si podía ir a mi casa a estar con su primo y mi respuesta fue muy clara, (..) podía ir", precisó.