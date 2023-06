Nicole Akari destruye a Ethel Pozo por usar 'saco de abuelita': "Le doy un cero"

06/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ethel Pozo usó hace algunas semanas un look que consistía en un pantalón ancho y un 'saco de abuelita', por lo que personajes como Magaly Medina y Rodrigo Gonzáles la criticaron, pero esta mañana la estilista Nicole Akari se sumó a la lista de críticos y no tuvo reparos en calificar el look de la rubia con un cero.

¿Qué dijo Nicole Akari?

La popular asesora de imagen, Nicole Akari, llegó al set de "América hoy" para ser parte del segmento "La moda no incomoda", en la que calificó los looks de los conductores del magazine; pero en cierto momento, Janet Barboza pidió que califique el look que Ethel usó hace algunos días para un enlace en vivo.

Ante este pedido, Christian Domínguez y Giselo no pudieron contener la risa, por lo que Ethel tuvo que ser quien los mande a callar para poder escuchar las opiniones de Nicole.

En primero instancia, Nicole pensó alguien de producción le había pasado el saco a Ethel o que la habían enfocado detrás de cámaras, pero la rubia dijo que la prenda era suya.

"Es mi saco... Yo salgo a las 6 de la mañana a dejar a mis hijas al colegio y ese día yo me tenía que ir a Jicamarca. Cuando yo salí de mi casa estaba oscuro y agarré mi saco", respondió Ethel.

Ante esto, la estilista fue muy dura con sus comentarios hacia la hija de Gisela Valcárcel.

"Tú que eres menudita te comió la prenda por completo, no se te veía a ti, no favoreció (...) A ese look yo le doy cero (...) Esta prenda Ethel ¡Quémala!", dijo Nicole tajantemente.

Magaly critica look de Ethel

Hace algunos días, Magaly se burló del look de Ethel Pozo. La popular 'urraca' comenzó cuestionando quién asesora del estilo de Ethel Pozo, pues criticó un look que la hija de Gisela Valcárcel usó y que consistía en un saco gigante, tipo 'over size' y un pantalón grande, que la basta llegaba hasta el piso.

"Miren el abrigo tres tallas más grandes que se puso, parece que uno de los viejitos que estaban con ella le prestó su abrigo. Encima ni siquiera tuvo tiempo de subirle la vasta al pantalón", dijo Magaly.

"Es como si le dieran la ropa en la mañana sin previamente prepararse (...) Pobrecita esta chica no tiene equipo de producción", agregó.

De esta forma, Ethel Pozo ha recibido muchas críticas por usar un 'saco de abuelita', y esta vez se sumó a la lista Nicole Akari, quien le dijo que queme la prenda.