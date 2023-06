"¿No lloraste?": Giselo trolea a Ethel Pozo por ruptura de Ale Venturo y Rodrigo Cuba

Edson Dávila, más conocido como 'Giselo', no pudo con su genio y terminó troleando en vivo a Ethel Pozo, pues mientras estaban hablando sobre la ruptura de Ale Venturo y el 'gato' Cuba, el espontaneo conductor le preguntó si había llorado por esa separación, lo cual causó la gracia de Ethel y sus compañeros en el set de televisión.

Todo sucedió mientras los conductores de "América hoy" comentaban sobre la reciente ruptura del futbolista y la empresaria, pero en cierto momento Edson interrumpió la conversación entre todos y se dirigió directamente a Ethel.

Ante esto, la hija de Gisela Valcárcel no se molestó; por el contrario, tomó la pregunta con mucho humor y le respondió a Edson.

En esa misma línea, los otros conductores del programa no se quedaron callados, ya que Valeria Piazza le dijo a Ethel que no responda, y Christian Domínguez también intervino para respaldar la respuesta que dio la rubia conductora.

Ethel Pozo, fue invitada por el actor Carlos Carlín para formar parte de su podcast, en el que entrevista a diversos personajes del espectáculos; durante la conversación, la rubia confesó el motivo por el cual tiende a llorar varias veces en televisión abierta.

La conductora fue directa al decir el motivo por el cual se la ha visto llorar muchas veces durante su programa "América hoy".

Acto seguido, prosiguió a explicar que tampoco es que llore por cualquier motivo como mucha gente comenta hoy en día.

"Pero no lloro de cualquier cosa. Me hacen memes sobre que pierde Perú y Ethel llora, no lloro por eso. keiko se separó de Mark y dicen: 'Ethel llora', no voy a llorar por eso pues, me emociono, pero no por cosas que no valen la pena", explicó.