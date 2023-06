Ethel Pozo: conductora revela el motivo por el cual "llora mucho" en televisión nacional

Aclaró todo. La hija de Gisela Valcarcel, Ethel Pozo, fue invitada por el actor Carlos Carlín para formar parte de su podcast, en el que entrevista a diversos personajes del espectáculos; durante la conversación, la rubia confesó el motivo por el cual tiende a llorar varias veces en televisión abierta.

La conductora fue directa al decir el motivo por el cual se la ha visto llorar muchas veces durante su programa "América hoy".

Acto seguido, prosiguió a explicar que tampoco es que llore por cualquier motivo, como mucha gente comenta hoy en día.

"Pero no lloro de cualquier cosa. Me hacen memes sobre que pierde Perú y Ethel llora, no lloro por eso. keiko se separó de Mark y dicen: 'Ethel llora', no voy a llorar por eso pues, me emociono, pero no por cosas que no valen la pena", explicó.