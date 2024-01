Rauw Alejandro habla por primera vez sobre su separación con Rosalía: "Me sentí muy frustrado"

Rauw Alejandro y Rosalía tenían una sólida relación de casi 4 años, la cual terminó repentinamente en julio del año pasado. La separación de ambos artistas causó mucha polémica e incluso se habló de una posible infidelidad, pero ahora el cantante puertorriqueño decidió hablar por primera vez sobre el tema.

Como se recuerda, la española y el puertorriqueño estaban comprometidos y hasta se llegó a hablar de una posible planificación de convertirse en padres, pero todo se desvaneció con su separación. Después de anunciar el fin de su relación, Rauw Alejandro aclaró que esta se había dado meses atrás, agregando que sentía mucho afecto y respeto por la catalana, pero la polémica no paró.

Rauw Alejandro ofreció una entrevista para el popular influencer Chente Ydrach, en donde por primera vez habló de su polémica ruptura con Rosalía. El intérprete de 'Todo de ti' resaltó que su romance con Rosalía fue muy bonito y que nunca cayó en la toxicidad como muchas personas especulaban.

"La gente pudo ver nuestra relación y era una relación muy positiva, no era nada tóxico, era muy lindo. Y que se dirija hacia a otro lado pues no", explicó.

Asimismo, reafirmó que su separación de había dado desde hace mucho tiempo y ambos tenían miedo de hacerlo público, lo cual desencadenó una ola es especulaciones que afectó su imagen.

"Nosotros llevábamos 4 años y nunca salió ninguna noticia negativa, pero cuando llegó la separación, una empresa difundió la información y dejó mucho espacio para especulaciones. Allí aprendí que sí en un futuro me pasa algo similar lo aclararé desde el inicio", expresó.

"Me sentí muy frustrado, porque obviamente está la vida del artista, pero también está la vida personal y yo soy consciente que todo lo que he vivido se real. A veces la gente no sabe diferenciar una cosa de la otra", agregó.