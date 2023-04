"No me sentía bien ni feliz": Jessica Tapia habla sobre su lucha contra la depresión y ansiedad

La recordada periodista de "Panorama", Jessica Tapia, se enlazó en vivo con el programa "América Hoy" y recordó todo lo que tuvo que atravesar durante la etapa de su vida en la que tuvo depresión y ansiedad tras subir de peso.

Jessica Tapia concedió una entrevista vía zoom con el magazine de las mañanas "América Hoy", ya que actualmente se encuentra radicando en Estados Unidos. En diálogo con las conductoras del programa, la periodista reveló que padeció depresión y ansiedad tras haber subido de peso.

"Mi caso puntual fue por una cuestión de autoestima, yo tengo una genética privilegiada. Nunca tuve un problema de sobrepeso de repente en 4 o 5 años, subir 15 kilos es realmente difícil de aceptar frente al espejo. Era una Jessica que no me reconocía, no me veía atractiva, no me sentía bien ni feliz".