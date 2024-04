¡Se hartó! Julián Zucchi explota tras escándalo con Yiddá Eslava y hace fuerte advertencia

09/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Julián Zucchi está pasando por uno de sus peores momentos de su vida tras el escándalo que ha protagonizado con Yiddá Eslava. Luego de que la madre de sus hijos cambiara las cerraduras del local donde ambos formaron su productora y le prohibiera el ingreso; el argentino no pudo más y lanzó tremendo mensaje.

El actor no aguantó seguir siendo el blanco de críticas y decidió pronunciarse sobre el infierno que está viviendo desde que su expareja lo acusó de infiel y contó algunas intimidades de su relación.

Julián Zucchi advierte a sus detractores

A través de sus redes sociales, Julián Zucchi hizo un llamado a todos sus detractores quienes lo han criticado y juzgado desde que empezó la polémica con Yiddá Eslava. El artista argentino aseguró que en algún momento se sabrá la verdad, desmintiendo de esa forma las acusaciones de la madre de sus hijos.

"Algún día cuando se termine de descubrir... Ojalá no te descubra toda la verdad porque sería muy doloroso", dijo al inicio.

Sin embargo, dijo que llegará el día en que todos se darán cuenta de que cometieron un error al cuestionarlo y espera que le pidan disculpas por todas las cosas que se han dicho sobre él: " Si algún día a todos los que me acusaron de cosas duras se dan cuenta que la historia era diferente espero que me pidan disculpas así como me vinieron a insultar espero que sean humanos y me pidan disculpas, la vida continúa ya no hablaré más el tema", finalizo diciendo Zucchi.

Acusa a Yiddá Eslava de deberle dinero

El actor indicó que Yiddá no ha cumplido con sus pagos, ya que él tiene el 50% de las acciones de la empresa que tienen juntos.

"Mi propia empresa no me paga las facturas adeudas desde el 2023. Mi propia empresa me debe dinero y hay facturas impagas, y lo verán mis abogados (...) Me debe dinero desde el 2023 de 'Soy inocente' y del 2023 de 'Sí mi amor 3′″, sostuvo.

Finalmente, denunció que la madre de sus hijos están produciendo material con el dinero de su empresa, lo cual no le parece correcto.

