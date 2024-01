¡Olvidan a sus ex! Austin Palao y Francesco Balbi se dejan ver con misteriosas mujeres tras rupturas con Flavia Laos y Ale Fuller

Austin Palao y el abogado Francesco Balbi parecen haber olvidado rápido a sus exparejas. El pasado fin de semana se les pudo ver en una conocida discoteca en Asia, acompañados de misteriosas mujeres, a pesar de haber terminado recientemente sus relaciones con Flavia Laos y Ale Fuller.

Si bien se encontraban en la misma discoteca, estuvieron la noche separados y por distintos lados. Austin Palao ingresó a un box junto al modelo Diego Rodríguez, y salió de este para encontrarse con una joven de cabello negro.

Posterior a un afectuoso saludo, el influencer la llevó con él de la mano, y dentro del box se les apreció sospechosamente abrazados.

En otro lado de la discoteca, el ex de Alessandra Fuller fue visto 'chapando' con otra chica, a pesar de haber recientemente cancelado su boda.

Alessandra Fuller se pronunció tras haber cancelado su boda con Francesco Balbi, quien le pidió la mano durante su viaje a París en 2023. Al respecto, la actriz dejó en claro que no se arrepiente de la decisión que tomó.

En una reciente entrevista para 'El Popular', la influencer aseguró que, a pesar de haber sido difícil, no se arrepiente de haber cancelado su boda pues, ello solo refleja el coraje y la fortaleza que tuvo al priorizarse.

"No me arrepiento, ha sido una decisión completamente acertada y responsable. Fue difícil de tomar, pero debí enfrentarlo con madurez (...). Me siento tranquila y orgullosa de haber tenido el coraje y valor de ser fuerte y priorizarme a mí", declaró al medio.

La tarde del pasado miércoles 24 de enero, un periodista se acercó a la cantante y le preguntó si su separación se debía a que ambos descuidaron el romanticismo, ya que había especulaciones de una posible falta de cariño y detalles en su relación.

Ante esto, Flavia negó dichas afirmaciones y dijo que actualmente no tiene tiempo para llevar un romance.

"No para nada. Estoy súper enfocada, como ya lo he dicho antes, y yo sé que cuesta creer, pero estoy enfocada en mis ensayos. No tengo tiempo para nada, con las justas llego a mi casa, me baño y me voy a dormir", declaró al inicio.