(VIDEO) ¡Volaron juntas! Magaly y Gisela regresaron a Lima en el mismo avión y detalle las delató

Las reinas de la televisión peruana, Magaly Medina y Gisela Valcárcel, han regresado a Lima compartiendo un vuelo desde Miami, pero lo que podría haber sido un encuentro histórico resultó ser un pasaje efímero en los aires.

¡Juntas pero no revueltas!

Magaly y Gisela, dos figuras que han protagonizado una larga historia de tensiones mediáticas, compartieron espacio aéreo, pero la coincidencia solo salió a la luz cuando Magaly se encontró con la productora Susana Umbert en el sanitario del avión. La "Urraca" estuvo en Florida atendiendo asuntos personales, mientras que la "Señito" viajó para participar en una feria de televisión.

En una breve conversación con un medio local, la popular 'Urraca' confirmó el encuentro casual en el vuelo de Latam: "Sí, coincidimos en el mismo vuelo de Latam. La verdad que no me había dado cuenta, porque a mí la gente de la aerolínea me trata muy bien hace años y me embarca primero", dijo inicialmente.

Sin embargo, la reina de los 'ampays' indicó que se enteró de casualidad cuando fue a los servicios higiénicos a cepillar sus dientes y se encontró con una productora de Latina Televisión.

"De verdad que no la había visto y solo me enteré de casualidad cuando fui al baño a lavarme los dientes y me encontré con Susana, pero nada, tú sabes que uno se puede encontrar con la gente y para mí es como si viera a cualquier otra persona desconocida", agregó.

Detalle las delata

La periodista también desmintió la versión de Gisela sobre la posibilidad de que ambas viajaran en la misma clase, recordando que por mucho tiempo ella misma viajó en económica, pero ahora valora la comodidad que puede costear gracias al esfuerzo de su trabajo en televisión.

El detalle que reveló la coincidencia es que ambas figuras compartieron historias en Instagram desde la ventana del avión con emoticones de corazón, sincronía que la popular 'Urraca' restó importancia: "Esas son coincidencias, todo el mundo hace lo mismo".

Mientras Gisela Valcárcel llegó a Lima un día antes de celebrar su cumpleaños número 61, se especula que podría estar planeando algo especial para este fin de semana. Por otro lado, Magaly Medina regresa con energía renovada a su programa, "Magaly Tv la Firme", este lunes 29 de enero, prometiendo traer todas las novedades del espectáculo con su estilo inconfundible. El regreso de estas dos grandes promete mantenernos intrigados y entretenidos. ¡Que comiencen las historias!