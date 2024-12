Paco Bazán deja oficialmente el CELIBATO y anuncia que NO VOLVERÁ con su esposa: "Hice todo"

Paco Bazán sorprendió al aparecer en el set de Magaly Medina y revelar que al fin había decidido dejar el celibato. Es decir, no volvería más con su esposa y madre de sus hijos, Janice, tras haber intentado durante varios años reconquistarla.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora tuvo como invitado especial al periodista deportivo, Paco Bazán, quien no dudó en brindar detalles sobre distintos aspectos de su vida, entre los que destacó el hecho de dejar oficialmente el celibato para continuar con su vida.

Esto luego de darse cuenta que la posibilidad de retomar el compromiso con su esposa Janice y reconstituir su familia se mostraba cada vez más lejana, pese a hacer mil y un cosas para revertir la situación.

"Seré más terrenal. Voy a mundanizarme. He visto que esa roca está difícil. (...) He aprendido en este proceso largo, que uno tiene que aprender a quererse. Esto no quiere decir que le pongo fin a una lucha, creo haber hecho todo lo que estuvo en mis manos y a mi alcance para que se reconstituya la familia", dijo en un primer momento.