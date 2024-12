Pamela Franco se pronuncia tras videoclip musical de Pamela López: ¿Podrían juntarse para una colaboración?

Pamela Franco sigue dando que hablar. Esta vez, la cumbiambera se pronunció sobre la aparición de Pamela López, expareja y madre de los hijos de Christian Cueva, en el videoclip musical de una popular orquesta de cumbia. ¿Qué dijo?

La cantante de cumbia, Pamela Franco, se presentó recientemente en un evento para anunciar donde celebra la llegada del Año Nuevo 2025. Sin embargo, no pudo evitar que los reporteros le cuestionaran respecto a la reciente participación de Pamela López, ex de 'Cuevita', en un reciente videoclip de la Orquesta Candela.

Es así que, lejos de fastidiarse por la pregunta, la artista aseguró que todo tipo de trabajo está bien y que siempre le deseará lo mejor a aquel que decida incursionar en el rubro musical.

Pamela Franco se pronuncia tras participación de Pamela López en videoclip.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora compartió un informe en el que uno de sus reporteros entrevista a Pamela Franco, para preguntarle si se molestó al notar que Christian Cueva estaba aparentemente ebrio cuando subió al escenario de uno de sus shows en Trujillo.

Es así que, lejos de mostrarse incómoda ante dicha pregunta, la cumbiambera dejó en claro que jamás explotó contra él y que, al contrario, le gusta verlo feliz y disfrutando de su etapa como cantante.

"No, molesta no, voy a ser franca. A mí no me molesta, a mí me gusta verlo feliz y ustedes no saben la reunión que era, era en Trujillo, su gente y él disfruta y si él disfruta, yo estoy feliz por él. Sé como es esto y se maneja, la gente a veces graba y es inevitable, se malinterpreta (¿Lo cuadraste?) No, nada que ver", dijo Franco Viera para las cámaras de Magaly Medina.